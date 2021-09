Kulturnacht Winterthur – Wenn der alte Oskar plötzlich rockt Die Kulturnacht bringt ganz unterschiedliche Künste und Menschen zusammen. Am Samstag zum fünften Mal. Helmut Dworschak

Die Kulturnacht bietet Gelegenheit für spontane Begegnungen. Hier 2019 vor dem Gewerbemuseum. Foto: PD

Der ganze Shakespeare an einem Abend. So skizzierte der Schriftsteller Thomas Bernhard einmal den Wunschtraum eines Theaterregisseurs. Die Kulturnacht realisiert den Traum auf ihre eigene Art: Sie serviert an einem Abend zwar nicht den ganzen Shakespeare, aber die ganze Winterthurer Kultur. Und wenn nicht die ganze, so doch einen gewichtigen Teil davon. Die Kulturnacht ist eine Art Roadshow der Kulturhäuser, wobei die Museen im Zentrum stehen.

19 Institutionen beteiligen sich daran, die Ausstellungen sind von 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Gastspiele tauchen den Ort für maximal dreissig Minuten in ein neues, überraschendes Licht. Genau dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturformen mache die Kulturnacht aus, schreiben die Veranstalter.