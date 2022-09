Unsere politische Kultur ist oft nicht so lobenswert, wie sie scheint. Immer wieder kommt in politischen Debatten der Anstand abhanden. Wie zum Beispiel kürzlich im Nationalrat, als SVP-Nationalrat Christian Imark SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga für ihre Energiepolitik kritisierte. Er drohte ihr – sollte sie die angekündigten Notfallszenarien im Winter umsetzen – mit protestierenden Menschen, die mehr fordern würden als ihren Rücktritt.

Es war die unausgesprochene Schlussfolgerung in seiner Rede, für die er viel Kritik einstecken musste. Doch Imark ist nicht der Einzige. Immer wieder geht in politischen Debatten der Anstand verloren.

Wieso ist das so? Wie geht es unserer politischen Kultur? Welche Konsequenzen kann ein solcher Auftritt haben? Und was müsste man dagegen tun? Darüber streiten sich Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Markus Häfliger in einer neuen Folge des Podcasts «Politbüro», moderiert von Philipp Loser.

