Kammerchor Winterthur – Wenn der Chor die Band ersetzt Der klassisch ausgerichtete Kammerchor Winterthur singt Lieder des Rockmusikers Sting. Helmut Dworschak

Rockmusiker mit einem Faible für die Klassik: Sting. Foto: PD

Dass sie auch Rockmusik können, haben sie schon einmal mit einem Queen-Programm bewiesen. Nun nimmt sich der Kammerchor Winterthur die Songs von Sting vor. Hits wie «Roxanne» und «Englishman in New York» bieten Stimmungen zum Schwelgen – und vertrackte Rhythmen, die gar nicht so einfach wiederzugeben sind. Vor allem wenn der richtige Groove entstehen soll, von dem die Songs leben.