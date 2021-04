Swiss League: EHC Kloten – Wenn der Dirigent ausfällt und die Ordnung verloren geht Kloten verliert nach 283 Sekunden Eric Faille, Spiel 4 gegen Olten 3:6 und führt in der Halbfinalserie noch 3:1. Der nächste Matchpuck wartet am Montag. Roland Jauch

Kloten und Spiel 4 in den Playoffs sind auch im zweiten Anlauf keine Freunde geworden, zum zweiten Mal wurde ein Sweep, ein Durchmarsch, verpasst. Im Viertelfinal gegen La Chaux-de-Fonds reiste Kloten mit einer 3:0-Führung in den Neuenburger Jura – und verlor in der Verlängerung 4:5. Am Samstag fuhren die Qualifikationssieger mit einer 3:0-Führung im Halbfinal nach Olten – und mussten den Gegner erneut auf 3:1 verkürzen lassen.

Olten feierte seinen 6:3-Erfolg ziemlich überschwänglich. Es war ein gehässiges Spiel, das sich die beiden Teams lieferten. Olten wird sagen, Kloten habe diese unangenehme Note in die Partie gebracht. Kloten wird das Gegenteil behaupten. Sicher ist, dass die Schiedsrichter nicht Herr der Lage waren. Sie liessen Dinge zu, die in einem normalen Spiel nicht erlaubt sind.