Mental Health im Radsport – «Wenn der Erfolg weg ist, dann bricht eine Existenzfrage über dich herein» Marcel Kittel war einer der besten Sprinter seiner Zeit – bis sein Körper plötzlich streikte. Er erzählt, wie sich der Radsport geändert hat und wie man negative Gedanken stoppt. Anna Baumgartner

Marcel Kittel gewann 14 Etappen der Tour de France. Heute begleitet er das Rennen als TV-Experte. Foto: Tim de Waele (Getty Images)

Der Himmel über Paris wurde immer dunkler, als er sich über die Ziellinie warf und seinen bis dahin grössten Triumph feierte: den Sieg auf den Champs-Élysées. Es war Marcel Kittels vierter Etappensieg in der Tour de France 2013. Zehn weitere sollten in seiner Karriere dazukommen. Der Deutsche trug in Frankreich mal das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, mal das Weisse für den besten Jungprofi oder das Grüne für den besten Sprinter.