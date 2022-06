Gastrokolumne Angerichtet – Wenn der Exot auf seine Kosten kommt Das Maharaja Curry an der Wartstrasse in Winterthur bietet ein Mittagsbuffet an und zeigt sich flexibel. Urs Stanger

Von fast allem etwas: Das Mittagsbuffet im Maharaja Curry an der Wartstrasse. Foto: Annina Ingold

Jene, die an diesem Frühsommertag zur Mittagspause da sind, wissen, worum es geht. Sie setzen sich in den Innenhof, der Chef nimmt die Order für Mineralwasser und dergleichen entgegen, die Gäste stehen auf, schreiten ins Restaurant und kommen nach wenigen Minuten mit gefüllten Tellern zurück. Die Stammkunden scheinen zufrieden zu sein.

Im Maharaja Curry, unauffällig an der Wartstrasse 23 zu Hause, gibts für 18.50 Franken ein Buffet à discretion inklusive ein Glas alkoholfreies Getränk. Keine schlechte Gelegenheit, die Kinderchen über Mittag mal einzuladen statt zu bekochen. Das Buffet mit Tandoori-Chicken, Fisch und Huhn an Curry, Kichererbsen mit Kartoffeln, frittierten Zwiebeln, Gemüse, Linsen, Reis und Naan kommt gut an. Zartes Fleisch, Qualität und Geschmäcke passen, nicht zu scharf, nicht zu mild.

Für 18.50 Franken gibts im Maharaja Curry das Mittagsbuffet à discretion. Foto: Tim Stanger

Wer hier über Mittag die normale Menükarte bestellt, gehört offensichtlich zu den Exoten. Der Chef verweist auf die Auswahl am Buffet, bleibt aber flexibel und meint lächelnd: «Ok, wenn du weniger möchtest und dafür mehr bezahlen willst… Kein Problem.» Das Murgh Krahi (Pouletbrust mit zahlreichen indischen Gewürzen plus Reis) war die 28.50 Franken dann auf jeden Fall wert.

Wer über Mittag ein Sonderprogramm möchte, wird nicht im Stich gelassen. Foto: Urs Stanger

Der Innenhof versprüht den Charme einer asiatischen Gartenbeiz: Zweckmässig, leicht verwitterte Stühle mit sauberen Sitzkissen, in einer Ecke zwei Abfallcontainer, an der Hauswand sechs Gasflaschen (nicht die kleinen), eine Box mit weiteren Kissen, ein Kartonstapel, der alte Gasherd steht zum Entsorgen bereit. Optisch könnte man gewiss mehr herausholen, störend wirkt es nicht, vielmehr sympathisch. Das bezieht sich ebenso auf den Chef, der seit 15 Jahren das Maharaja Curry führt; aufmerksam, witzig und sehr freundlich. Man fühlt sich wohl hier und die Küche beherrscht ihren Job. Alles gute Gründe, um auch mal am Abend vorbeizuschauen.

