Verein Zitrone gegen Zürcher Politik – «Wenn der Gemeinderat dem Geschäft zustimmt, dann sind wir hier weg» Am Mittwoch entscheidet der Gemeinderat über die Zukunft des Areals in der Manegg. Die jetzigen Zwischennutzer erhalten politischen Support von unerwarteter Seite. Martin Sturzenegger

Wehren sich gegen die Preiserhöhung der Stadt: Matthias Nueesch, Yves Sablonier und Konrad Utzinger (v.l.n.r.) vom Verein Zitrone. Foto: Urs Jaudas

Seit zehn Jahren ist Yves Sablonier auf der Suche. Auf der Suche nach neuen Objekten. Der 50-Jährige ist Mitgründer des Vereins Zitrone, der sich auf Zwischennutzungen spezialisiert hat. Leer stehende Firmengebäude in Birmensdorf, ein alter Amag-Sitz oder eine stillgelegte Citroën-Garage in Albisrieden waren Stationen in der Vergangenheit.

Die bisherigen Zwischennutzungen lösten in der Öffentlichkeit in der Regel wenig Aufmerksamkeit aus. Die privaten Grundeigentümer waren froh, dass ihre Gebäude bis zum Abriss nicht von Besetzern eingenommen wurden. Gleichzeitig kamen Dutzende Vereinsmitglieder für einen Monatsbeitrag von 30 Franken zu einem günstigen Atelier, Studio oder einer kleinen Werkstatt. Eine unkomplizierte Win-win-Situation.