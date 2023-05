Kino Cameo in Winterthur – Wenn der gewöhnliche Alltag märchenhaft wird Der Film «L’îlot» von Tizian Büchi ist ein packendes Spiel mit Wahrheit und Dichtung. Gregor Schenker

Im Zentrum von «L’îlot» stehen zwei Wachmänner aus Angola und dem Irak. Foto: PD

Am vergangenen Visions du Réel, dem Dokumentarfilmfestival in Nyon, gewann «L’îlot» den Hauptpreis. Und das zu Recht: Aus einer zunächst ganz gewöhnlichen Alltagsdarstellung wird hier allmählich eine Märchengeschichte. Es ist ein packendes Spiel mit Wahrheit und Dichtung, das der Neuenburger Regisseur Tizian Büchi in seinem Langfilmdebüt spielt.