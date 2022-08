Ötzi, Flugzeuge und ein Verbrechen – Wenn der Gletscher Geheimnisse preisgibt Der Mann im Eis, ein verstümmelter Snowboarder oder die Piper auf dem Aletschgletscher: Fünf spektakuläre Gletscherfunde in den Alpen. Johannes Reichen

1991: Der Mann aus dem Eis

Reinhold Messner (r.) begutachtet mit einem Kollegen die Mumie, die als Ötzi weltbekannt wird. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Es ist der bekannteste Gletscherfund aller Zeiten. In den Ötztaler Alpen stossen Erika und Helmut Simon aus Nürnberg am 19. September 1991 auf eine Gletscherleiche. Der Fundort befindet sich, so stellt sich heraus, auf italienischem Boden, keine 100 Meter von der Grenze zu Österreich entfernt. Die Leiche lag in einer Eismulde und war vor dem fliessenden Gletscher geschützt. Im heissen Sommer 1991 legte das Eis die mumifizierte Leiche frei.