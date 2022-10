Unihockey NLA – Wenn der Ketchup-Effekt eintritt Zuerst (fast) nichts, dann viel aufs Mal. Die zweite Linie des HC Rychenberg trumpfte am Wochenende endlich auf. René Bachmann

Die Linie mit Nationalspieler Nicola Bischofberger (links) überzeugte beim HC Rychenberg. Foto: Urs Kindhauser

Magere zwei Tore hatte die zweite Linie des HC Rychenberg in den ersten vier NLA-Runden für sich verbuchen können. Für Nicola Bischofberger, Markus Lindgjerdet, Jonathan Nilsson, Kimo Oesch und Claudio Mutter, alles Spieler mit internationaler Erfahrung, waren das eindeutig zu wenige und die Ungeduld war bei den Spielern selber kontinuierlich gewachsen. Trainer Philipp Krebs hingegen liess sich nicht irritieren. Er verwies darauf, dass es Zeit brauche, bis sich das Quintett gefunden haben wird. In der letzten Saison hatte es noch in vier verschiedenen Teams in zwei verschiedenen Ländern gespielt.

Im Derby gegen Uster, das 9:8 nach Verlängerung gewonnen wurde, war es soweit. Das bisherige Sorgenkind zeigte erstmals, was tatsächlich in ihm steckt. Sechs der neun Treffer gingen auf sein Konto, darunter das bemerkenswerte Volleytor Nilssons in der dritten Minute der Verlängerung, das den Bonuspunkt sicherte. Besonders auffällig in Erscheinung traten Oesch, der 19-jährige Schweizer U23-Nationalspieler, und der Schwede Nilsson. Sie trugen je fünf Skorerpunkten zum knappen Sieg bei.

Krebs wunderte sich nicht über deren starken Auftritt: «Schon in der Vorbereitung war das Duo interessant. Beides sind spielintelligente und technisch starke Spieler.» Es habe ihm aber nicht nur dieses Duo gefallen: «Insgesamt hat heute die ganze Linie gut funktioniert.» Indem er Oesch und Mutter hatte die Seite wechseln lassen, dürfte auch der Trainer einen Teil zum guten Gelingen beigetragen haben.

Tags darauf beim 4:1-Sieg gegen Malans brachte das Quintett seine vielen Pferdestärken erneut Parkett, mit dem nicht unwesentlichen Makel, dass es diesmal mit seinen erstklassigen Torchancen sehr generös umging und nur ein Tor zuwege brachte. Eine zwölfminütige Auszeit Nilssons für ein unsportliches Benehmen war der Torproduktion selbstverständlich nicht zuträglich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.