Elektroauto in Truttikon – Wenn der Volkswille mit dem Recht kollidiert Die Truttiker und Truttikerinnen wollten das Elektro-Mietauto aus dem Budget streichen. Dagegen hat der Gemeinderat eine Beschwerde eingereicht – und erhält recht. Eva Wanner

Die Kosten für das E-Mietauto bleiben im Budget, das hat der Bezirksrat nach einer Beschwerde des Gemeinderats entschieden. Foto: Eva Wanner

Die Geschichte des Elektroautos in Truttikon ist um ein Kapitel reicher. Am Anfang war der Jubiläumsbonus, den die Zürcher Kantonalbank an den Kanton und alle Gemeinden ausschüttete. Rund 14’000 Franken bekam das Weinländer Dorf, der Gemeinderat investierte das Geld in ein Elektroauto und eine E-Tankstelle. Während zweier Jahre steht ein Renault Zoé von Mobility beim Werkhof, und je mehr das Auto benutzt wird, desto tiefer sind am Ende die Kosten.

Aus der Bevölkerung regte sich dagegen Widerstand. Erst in Form eines Briefs, dann an der Gemeindeversammlung. Ein Bürger stellte mehrere Fragen zum Auto und schliesslich den Antrag, den Budgetposten dafür über rund 14’000 Franken zu streichen. Er gewann knapp: 27 Personen stimmten ihm zu, 24 waren dagegen. Das war eher als symbolischer Akt zu verstehen, denn die Rechnungsprüfungskommission betonte, dass der Betrag in der Kompetenz des Gemeinderats liegt, die Behörde das Geld also ausgeben darf, ohne die Bevölkerung zu befragen.