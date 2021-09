Cristiano Ronaldo in Bern – Wenn der Weltstar trifft, drehen sie sogar in Kaschmir durch Der 36-jährige Portugiese ist als Marke seinem Sport entwachsen. Seine Fans sind zahlreicher als die all seiner Clubs, die wiederum vom Ronaldo-Effekt profitieren. Dominic Wuillemin , Moritz Marthaler

Ein Einstand nach Ronaldo-Mass: Der Portugiese erzielt am Samstag beim 4:1 gegen Newcastle die ersten beiden Tore seines neuen, alten Clubs Manchester United. Foto: Oli Scarff (Keystone)

Zwei Träume verfolgt der junge Mann, und sie könnten kaum besser zum modernen Fussball passen. Azhar Ali Lone geht in Srinagar im indischen Kaschmir über den Markt, Airpods im Ohr, ein Shirt von Manchester United über die Schulter gehängt. «Als Erstes», sagt er im Videoanruf, während neben ihm die Händler schreien, «will ich Influencer werden.» Und als Zweites, und da wird er besonders deutlich, wolle er sein Idol unbedingt einmal persönlich treffen: Cristiano Ronaldo, Megastar, Weltfussballer, Multimillionär – und am Dienstag Gast mit Manchester United bei YB in der Champions League.