Kubas Sportler – Wenn die halbe Baseballmannschaft flieht Mit 24 Mann war das kubanische Baseballteam in Mexiko zu einem Turnier angetreten. Nur 12 davon landen am Ende wieder in Kuba. Wie es dazu kommen konnte. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Wenn nicht Uniform, trug der Máximo Líder gerne Baseball-Outfits: Fidel Castro 1999 mit früheren Baseball-Nationalspielern. Foto: Adalberto Roque (AFP)

Spätestens am Montag war das volle Ausmass des Desasters klar. Es war noch früher Morgen, als zu Wochenbeginn in Havanna ein Flugzeug mit der kubanischen Baseball-Nationalmannschaft landete. Sie hatte in Mexiko an der U-23-Weltmeisterschaft teilgenommen, statt eines Sieges aber brachte sie nur einen enttäuschenden vierten Platz nach Hause. Und als wäre das nicht schon schlimm genug – es fehlte auch noch die Hälfte des Teams: 12 von 24 Spielern sollen nicht wieder zurück auf die Insel gekommen sein. Höchstwahrscheinlich haben sie sich von Mexiko aufgemacht in Richtung USA, gelockt vom Traum auf einen lukrativen Vertrag in der Major League MLB oder zumindest getrieben vom Wunsch nach einem etwas besseren Leben beim imperialistischen Klassenfeind.