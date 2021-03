Corona-Disziplin in Winterthur – Wenn die Maske rutscht und der Abstand schwindet Der milde Vorfrühling und die offenen Läden locken wieder viel mehr Menschen in die Winterthurer Altstadt. Die Polizei muss oft den Dialog suchen und bereitet sich auf eine mögliche illegale Party am Wochenende vor. Mirko Plüss

Wieder mehr los in der Altstadt: Das Verhältnis zwischen Masken und Nicht-Masken beträgt zurzeit etwa 60:40. Foto: Marc Dahinden

Die einen freuen sich einfach: endlich wieder lädele oder ins Museum und sich etwas zwangloser draussen an der Sonne treffen. Andere machen sich Sorgen, wegen der auf 15 Leute gestiegenen maximalen Gruppengrösse etwa oder der nicht mehr allzu streng kontrollierten Maskenpflicht in der Altstadt. Wie steht es um die Corona-Disziplin in Winterthur?

«Schlecht», findet ein Leser. Er beobachtete am Montagabend in der Steinberggasse eine Gruppe von etwa 20 jungen Leuten, die ohne viel Abstand zusammen vor einem Hauseingang grillierten. Nur wenige Tage vorher hielten sich vor einem bekannten Bierladen in der Altstadt sogar rund 50 Personen auf. Und ein Spaziergang durch die Altstadt zeigt: Vielleicht noch 60 Prozent der Menschen tragen eine Maske, am meisten noch in der engen Hauptschlagader der Altstadt, der Marktgasse. Die Warntafeln mit den Corona-Regeln, die letztes Jahr vom Stadtführungsstab an verschiedenen Orten aufgestellt wurden, sind schon länger weg.