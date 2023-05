Ombudsstelle in Winterthur – Wenn die Polizei Strassenmusiker castet Die Ombudsstelle Winterthur hatte 2022 so viele Fälle wie schon lange nicht mehr. Darunter auch kuriose wie jenen des Musikanten, der auf dem Polizeiposten vorspielen musste. Jonas Keller

Ein Strassenmusiker musste bei der Stadtpolizei Winterthur beweisen, dass er Gitarre spielen kann. Symbolfoto: Keystone

Jeweils am Samstag spielt Herr Z. in der Winterthurer Altstadt auf seiner Gitarre. Dafür braucht er jedes Mal eine Bewilligung der Stadtpolizei, abzuholen pünktlich um 13.30 Uhr auf dem Polizeiposten. Doch an jenem Samstag erlebte er eine Überraschung: Der Polizist am Schalter verlangte, dass Z. seine Gitarre aus dem Auto holen und ihm vorspielen solle. Ansonsten kriege er die Bewilligung nicht. Das Bewerbungslied kam anscheinend gut an – auf jeden Fall bekam Z. die Erlaubnis, wieder in der Altstadt zu musizieren.