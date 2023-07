60 Jahre Jugendhaus Winterthur – «Wenn die Regenbogen-Kleberli kleben bleiben, ist das schon ein kleiner Erfolg» Das Jugendhaus Winterthur wird 60. Im Interview erzählen zwei Mitarbeitende des Juhu-Teams, was die Jungen bewegt. Und warum es beim Thema LGBTI besonders harzt. Till Hirsekorn

Können selten eine ruhige Kugel schieben, es ist meistens etwas los im Jugendhaus: Melanie Wassmer und Siro Torresan vom Juhu-Team. Foto: Madeleine Schoder

Fototermin im «Juhu», dem Jugendhaus Winterthur an der Steinberggasse. Ein Jugendlicher locht am Billardtisch gerade eine Kugel nach der anderen ein. Seine drei Kollegen runzeln lässig die Stirn. «Sorry, Jungs, aber ihr müsst kurz unterbrechen», sagt Siro Torresan, seit zwanzig Jahren beim Juhu als Jugendarbeiter mit dabei. Alles easy, keiner murrt. Dann knufft Siro einen der vier sanft in den Bauch, grinst und erinnert ihn nett, aber mit mahnendem Unterton daran: «Du weisst, du hast eigentlich Hausverbot …»