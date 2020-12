Invasive Pflanzen – Wenn die Weihnachtsdeko den Wald überwuchert Wer für seine Weihnachtsdekoration auf eingeschleppte Pflanzen wie den Kirschlorbeer setzt, gefährdet damit einheimische Arten, erklären ein Experte und eine Expertin. Brigitt Hunziker Kempf

Forstingenieur Urs Kamm ist beim Kanton unter anderem für Waldschutz und -erkrankungen zuständig. Foto: Brigitt Hunziker Kempf

Nicht nur Tannenzweige, auch immergrüne Laubpflanzen werden hierzulande für die Weihnachtsdekoration verwendet. So hat die bei uns im Wald heimische Stechpalme in Europa eine längere Dekorationstradition als der Tannenbaum. Bereits im Mittelalter wurden die immergrünen Zweige mit ihren leuchtenden roten Früchten an der Haustüre angebracht. Dies sinnbildlich für ewiges Leben.

Trägt auch im Winter Früchte und grüne Blätter: Die Stechpalme. Foto: PD

Bis zu dreihundert Jahre alt kann die Stechpalme werden. Solche alten Holzmonumente sind aber leider sehr selten anzutreffen. In den früher kalten Wintern, in welchen die Temperaturen mehrere Tage unter minus 15 bis minus 18 Grad fielen, verfroren die meisten Stechpalmen.