Hausverbote in Winterthur – «Wenn dir einer eine Flasche nachgeworfen hat, dann bleibt dir das Gesicht» In Winterthur gibt es drei 24-Stunden-Shops. Bei allen dreien gibt es Hausverbote. Aber bei keinem ist es so massiv wie beim Take 24 im Tössfeld. Auch im Gastrobereich sind Hausverbote eher selten. Samantha Zaugg

Die Hutter-BP-Tankstelle in Oberwinterthur: Seit Corona gibt es mehr zu tun, eine lange Hausverbotsliste führen die Betreiber aber nicht. Foto: Barbara Truninger

1400 ist ziemlich viel. Es ist etwa die Einwohnerzahl der Gemeinde Flurlingen. Oder zweimal die Gemeinde Altikon. Oder dreimal das Dorf Humlikon. Oder die Hausverbotsliste im Take 24 an der Zürcherstrasse in Winterthur. Die 24-Stunden-Tankstelle im Tössfeld hat eine erstaunliche Anzahl an Hausverboten, wie der Landbote berichtete. Das wirft zwei Fragen auf: Wie lässt sich so eine immense Anzahl Hausverbote kontrollieren? Und: Ist das normal?