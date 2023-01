Rychenberg-Captain Nils Conrad – «Wenn du das Spiel machen willst, darfst du nicht so viele Fehler begehen» In der Unihockey-Prime-League hat der HC Rychenberg in Basel nach einer klaren Führung noch einen Punkt abgegeben. Der Captain erklärt warum. René Bachmann

«Es war sicher nicht unser bestes Spiel», sagt Nils Conrad zum Auftritt des HCR in Basel. Foto: Urs Kindhauser

Der HC Rychenberg wusste am Sonntag in Basel im Startdrittel zu überzeugen und folgerichtig mit 3:0 in Führung zu gehen. Ab dem zweiten Abschnitt verlor er jedoch für lange Zeit komplett den Faden und musste am Ende froh sein, zwei Punkte für einen 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen mit nach Hause nehmen zu können. Captain Nils Conrad gibt Auskunft über das Wie und Warum.