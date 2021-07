Prozess vor Bezirksgericht Winterthur – «Wenn du mir kein Geld gibst, lass ich die Kinder verschwinden» Ein Mann stand wegen Erpressung seiner Partnerin vor Gericht. Die Staatsanwältin zitierte Michael Ende, der Verteidiger sprach von Rache, und der Beschuldigte flehte. Gregory von Ballmoos

Freispruch in allen Punkten: Ein Mann, der seine Ex-Partnerin über Jahre erpresst haben soll, ist unschuldig. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Die Lektüre der Anklageschrift ist entsetzlich. Ein Mann soll die Mutter seiner zwei Kinder gewürgt und ohnmächtig geschlagen haben. Er soll sie mit den Worten «Wenn du mir kein Geld gibst, lasse ich die Kinder verschwinden» und «Wenn du mir kein Geld gibst, lasse ich deinen Bruder umbringen» bedroht haben. Er soll sie beschimpft haben: «Du Hund, was machst du hier. Ich werde dafür sorgen, dass du wie Hunde lebst. Auch wenn du im Himmel lebst, ich kriege dich und bringe dich um.»

Er soll ihr Fusstritte gegen den Kopf versetzt haben. Sie zu einer Abtreibung gezwungen haben. Er soll die Frau mit einer Scherbe bedroht haben. Gar die eigene Tochter soll er gewürgt haben. Alles nur, um seiner Ex-Partnerin jeden Monat 700 bis 1000 Franken Geld abzupressen – während einer Zeit, in der er fast immer pünktlich Alimente in der Höhe von 1300 bis 1700 Franken ablieferte. Dafür sollte der Mann sieben Jahre ins Gefängnis und dann die Schweiz für fünf Jahre verlassen müssen. So steht es in der Anklage, die einen patriarchalischen Tyrannen beschreibt.