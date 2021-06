Ehrensberger und Zidane – Wenn ein König einen Königlichen trifft Noldi Ehrensberger ist Schwingerkönig und Fussballfan. Kein Wunder fand er in einem Restaurant auf Ibiza schnell Kontakt zu einem der der Grössten der Fussballwelt. Urs Stanger

Smalltalk unter Sportkönigen: Noldi Ehrensberger und Zinedine Zidane auf Ibiza. Monica Amrein

Er ist einer, der auf die Leute zugeht. Und weil dem so ist, kam Noldi Ehrensberger in den Ferien auf Ibiza schnell ins Gespräch mit einem Herrn, der im gleichen Restaurant an einem Tisch sass. «Ich bin auch ein Sportsmann, ich bin Schweizer Wrestling-Champion von 1977», habe er sich auf englisch vorgestellt. Das war irgendwie untertrieben, denn Noldi Ehrensberger (67), der Winterthurer, der inzwischen in Adlikon wohnt, ist immerhin ein König, der Schwingerkönig von 1977.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der Herr, dem er sich vorstellte, schwebt rangmässig auf gleicher Stufe: Er ist ein Königlicher von Real Madrid, zuerst als Fussballer, dann als Trainer. Zinedine Zidane freute sich über das Treffen, zeigte sich auch beeindruckt, sie plauderten, und als Zidane das Restaurant verliess, ging er auf Ehrensberger zu und verabschiedete sich. «Ein flotter Kerl, und ein gewaltiger Spieler», schwärmt der Schwingerkönig, der von sich sagt, er sei ein Fussballfan.