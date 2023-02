Pfadi mit Kantersieg – Wenn eine Improvisation doppelten Erfolg bringt Die Handballer von Pfadi Winterthur fertigen den RTV Basel 31:15 (12:9) ab. Zwei Linkshänder, die Abwehr und der Torhüter fallen besonders auf. Urs Stanger

Zehn Tore aus elf Würfen erzielte Rechtsaussen Lukas Osterwalder, alle nach der Pause und die meisten davon im Konter. Foto: Deuring Photography

In der zweiten Halbzeit war für die Basler in der Axa-Arena nichts mehr zu holen. Die Winterthurer machten hinten dicht, zogen davon und holten den Sieg, der sie in Reichweite der zweitplatzierten Kadetten Schaffhausen bleiben lässt. Das sind die fünf Punkte, die bei Pfadis deutlichstem Saisonsieg aufgefallen sind:

Zahlen lügen nicht

Trainer Goran Cvetkovic (hier mit Spielmacher Kevin Jud) hatte für diesen Match die richtigen Lösungen bereit. Foto: Deuring Photography

Die Rechnung der zähen ersten Halbzeit war einfach: Je sechs Fehlwürfe, gleich viele Paraden der Torhüter, fünf technische Fehler der Winterthurer, aber deren acht der Basler. Gibt unter dem Strich Pfadis 12:9-Pausenführung. Die Statistik der zweiten Hälfte widerspiegelte dann das, was sich auf dem Platz abspielte. Das schmeichelte dem RTV in keinster Weise, unterstrich andererseits die Qualitäten der Winterthurer. Neun Basler Ballverluste in Serie, Pfadis starke Defensive inklusive Torhüter und ein paar Konter machten bis zur 38. Minute aus dem 12:9 ein 19:9. Das Spiel war gelaufen. In der ersten Viertelstunde von Halbzeit 2 schoss der RTV nur zwei Tore. Das Ganze geriet zur Demonstration der einen beziehungsweise zum Debakel für die andere Mannschaft.

Stellvertreter 1

Statt am Flügel im Rückraum: Nationalspieler Cédrie Tynowski trumpfte auch auf der ungewohnten Position auf. Foto: Deuring Photography

Jede Mannschaft darf sich glücklich schätzen, einen wie Cédrie Tynowski zu haben. Pfadis derzeit einziger Nationalspieler ist der beste Rechtsaussen der Schweiz und ein unnachgiebiger Verteidiger, einer, der stets Vollgas gibt. Gegen den RTV stellte er eine weitere Fähigkeit unter Beweis: seine Vielseitigkeit. Weil Aleksandar Radovanovic wegen chronischer Knieprobleme forfait geben musste, sprang Linkshänder Tynowski im rechten Rückraum ein. Vor dem Match habe ihn Trainer Goran Cvetkovic gefragt, ob er auf dieser Position die wichtigsten Auslösungen kenne. Er habe Ja gesagt, sonst werde ihm sicher Kevin Jud (der Spielmacher) helfen, erzählt Tynowski. Er war auch auf der ungewohnten Position torgefährlich, seine ersten vier Versuche versenkte er. «Ich konnte meine Stärken ausspielen», sagt der 26-Jährige. Im Eins-gegen-eins hats jeder Gegner schwer. «Mit ihm haben wir eine weitere Option im Rückraum», erklärt Cvetkovic. «Leider haben wir das jetzt früh gezeigt und die Gegner könnten sich künftig auf ihn einstellen. Aber dann ist es halt so.» Nach 40 Minuten ging Tynowski vom Feld. Nicht freiwillig. Nach einer grenzwertigen Abwehr von Ismael Bela verletzte er sich an der Schläfe. Viel Blut verhiess zuerst nichts Gutes. Aber keine zehn Minuten später sass er mit Pflaster bereits wieder auf der Bank.

Stellvertreter 2

10 der 19 Pfadi-Treffer nach der Pause gingen aufs Konto von Lukas Osterwalder. Foto: Deuring Photography

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Match, den die Aussenspieler lieben: viele Ballverluste des Gegners, viele Konterchancen. Der 20-jährige Rechtsaussen Lukas Osterwalder, der Nummer 2 auf dieser Position hinter Cédrie Tynowski, nutzte die Gelegenheit und netzte zehn seiner elf Würfe ein, die Hauptsache davon nach Gegenstössen. Dank ihm wurde die Improvisation mit Tynowski im rechten Aufbau zum doppelten Erfolg. «Er machte ein überragendes Spiel. Es freut mich, dass er sich so ins Szene setzen konnte», lobt der Nationalspieler seinen Teamkollegen am rechten Flügel.

Wie es zum Steinzeit-Skore kam

Pfadi-Goalie Admir Ahmetasevic bejubelt eine seiner 13 Paraden (rechts Abwehrchef Viran Morros). Foto: Deuring Photography

«Die Abwehr, der Torhüter und das schnelle Spiel.» Goran Cvetkovic zählt die drei Punkte auf, die zum 31:15 führten. Osterwalder war an diesem Abend die Verkörperung des schnellen Spiels mit erfolgreichem Abschluss. Die Verteidigung – zuerst im 3-2-1-System und nach Tynowski Ausscheiden im 5-1 mit dem wirkungsvollen «vorgestellten» Dominik Ruh – stand so sattelfest wie meistens in diesen ersten drei Spielen seit Wiederbeginn der Meisterschaft im Februar. Auch wenn es andere Massstäbe als den RTV gibt: Pfadi scheint den Tritt in diesem kapitalen Mannschaftsteil gefunden zu haben. Zum Torhüter, bislang eher eine Problemposition: Admir Ahmetasevic brillierte in Halbzeit 2 beim Sieg über St. Otmar, war dann vor drei Tagen bei der Niederlage gegen den BSV Bern kein Faktor, um nun gegen den RTV Basel mit 13 Paraden eine Fangquote von überragenden 52 Prozent hinzulegen. Er, die Leute vor ihm und deshalb ratlose Basler sorgten dafür, dass eine der beiden Zahlen des Skores an jene «Steinzeit» erinnert, als das Schnelle Anspiel oder der siebte Feldspieler noch in keinem Handball-Handbuch standen.

Die sechs Halbzeiten vor dem Spitzenspiel

Die Abwehr ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist meistens der Fall und dürfte auch am kommenden Samstag im Spitzenspiel in Schaffhausen so sein. Foto: Deuring Photography

Vier Punkte aus drei Heimspielen ist Pfadis bisherige Bilanz des zweiten Saisonteils ab Februar. Jene des Trainers sieht so aus: «Von den ersten sechs Halbzeiten waren dreieinhalb gut. Aber leider haben wir zwei Punkte zu wenig.» Ihn freute, dass seine Mannschaft den Match gegen den RTV «durchgezogen» habe. «Das war wichtig. Wir hatten keine leeren Momente», betont Cvetkovic. Wichtig im Hinblick auf kommenden Samstag, wenn Pfadi bei den Kadetten Schaffhausen zum wegweisenden Duell um Platz 2 antritt, war auch dies: Zu merken, «dass es in der Abwehr jeden in seiner Rolle braucht», wie Cvektovic sagt. Dann findet man sich gegen ein Team wie den RTV in der Steinzeit wieder – und gegen die Kadetten steigen die Chancen, einen Sieg mitzunehmen.

Pfadi – RTV Basel 31:15 (12:9) Infos einblenden Axa-Arena. – 820 Zuschauer. – SR Hardegger/Hardegger. – Torfolge: 1:0, 1:1, 3:1, 4:3, 6:3, 9:6, 12:9; 19:9, 31:15. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Pfadi, 4-mal 2 (inklusive Disqualifikation Mauron/60.) gegen den RTV. Pfadi: Ahmetasevic/13 Paraden (50. Wipf/1); Heer (1 Tor), Freivogel, Hadj Sadok (2), Morros, Osterwalder (10/1), Dragasevic (4), Lioi (2/1), Leopold (1), Mendonça, Jud (4/3), Tynowski (6), Lagerquist, Bräm, Ruh (1). – RTV: Hoppe/8 Paraden (51. Santeler/1); Berger (2 Tore), Lapajne, Cagalj (4), Bela (1), Voskamp, Mauron, Nussbaumer, Basler (2), Brandt, Spende (5/1), Freiberg (1), Paban Lopez. Bemerkungen: Pfadi ohne Radovanovic (verletzt). Beim RTV der zurückgetretene Stamenov (Jahrgang 1979) als Joker auf der Bank.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

