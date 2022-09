Das einem Nächste und Verwandteste als Fremdes wahrzunehmen ist eine Erfahrung, die wohl an das grenzt, was Sigmund Freud unter dem Begriff des Unheimlichen verstand, «nichts Fremdes oder Neues, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist».