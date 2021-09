Tourismus Region Winterthur – Wenn es an Töss und Thur eng wird Einheimische ärgern sich über Ausflügler, die ihre Lieblingsplätze belegen. Wie gehen Tourismusorganisationen damit um? Rafael Rohner

Das Tösstal ist ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge. Foto: Marc Dahinden

An schönen Wochenenden schwärmen Winterthurer und Zürcher in die Region hinaus: Sie grillieren am Toni-Gumpen bei Wila, schwimmen im Husemersee bei Ossingen oder fahren mit dem Velo durch die Gegend.

Jahrelang kam man gut aneinander vorbei; doch seit Corona ist es an einigen Orten enger geworden, denn für viele Städter heisst es inzwischen öfter: Tössegg statt Toskana, Sennhof statt Sardinien, Affenschlucht statt Schweinebucht.

Der wachsende Freizeitverkehr geht Einheimischen zunehmend auf die Nerven: Als diese Zeitung kürzlich einige besonders lohnenswerte Ausflugsziele an der Töss vorstellte, gab es empörte Reaktionen: «Hört doch mal auf mit diesen Tipps!», schrieb ein Leser aus dem Tösstal. «Sofort ist alles überlaufen.» Sein Beitrag erhielt Zustimmung, knapp 50 Personen unterstützten das Votum.