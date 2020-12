Roger Federer schockt Fans – «Wenn es das gewesen sein sollte …» An den Sports Awards deutete Roger Federer an, dass er vielleicht gar nicht mehr auf die Tour zurückkehrt. So sind seine Worte zu verstehen. Simon Graf

Ein Erdrutschsieg: Roger Federer wurde zum besten Schweizer Sportler seit 1950 gekürt, sein weibliches Pendant Vreni Schneider applaudiert. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Federer sagte es einfach so dahin, sichtlich gerührt über seinen Erdrutschsieg an den Sports Awards: «Ich hoffe, es gibt noch etwas zu sehen von mir im neuen Jahr. Wir werden sehen. Aber wenn es das gewesen sein sollte, wäre das ein unglaublicher Schlusspunkt gewesen für mich an diesen Sports Awards.»

Wie bitte? Wenn es das gewesen sein sollte? Kündigte der 20-fache Grand-Slam-Sieger am Sonntagabend vor dem nationalen TV-Publikum mal kurz seinen Rücktritt an? Oder wollte er einfach etwas Bedeutungsvolles sagen, um der Situation gerecht zu werden?