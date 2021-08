Alain Berset im grossen Interview - «Wenn es gut läuft, sind in wenigen Wochen weitere Lockerungen möglich»

Alain Berset im Interview – «Wenn es gut läuft, sind in wenigen Wochen weitere Lockerungen möglich» Der Gesundheitsminister will einen weiteren Lockdown unbedingt verhindern. Bei der dritten Impfung lässt er sich nicht von Moderna hetzen. Und er glaubt, dass die SVP ein «Eigengoal» geschossen hat. Adrian Schmid , Mischa Aebi

Bundesrat Alain Berset ist nach den Sommerferien gut gelaunt – auch mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie. Foto: Pablo Gianinazzi

Alain Berset ist zurück aus den Ferien. Trotz Corona-Pandemie fand der Gesundheitsminister Zeit, um drei Bücher zu lesen. Nun gilt es, das Land endgültig aus der Krise zu führen. Am Mittwoch trifft sich der Bundesrat erstmals nach der Sommerpause. Das Interview gibt Berset am Rande des Filmfestivals Locarno – in einem kleinen Boutique-Hotel unweit der Piazza Grande.

Herr Berset, wann wird das Leben in der Schweiz wieder normal? Wir sind heute schon wieder nahe an der Normalität. Wir haben seit März in mehreren Schritten die Massnahmen gelockert. Es gibt nur noch sehr wenige Beschränkungen, wie die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften und die Zertifikatspflicht an Grossveranstaltungen oder in Clubs.