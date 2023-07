Sicherheitsstollen für A4-Autobahntunnel – Wenn es hinter der Felswand plötzlich zu klopfen beginnt Nach zwei Jahren haben die Bergleute den Fluchtstollen für den A4-Autobahntunnel im nördlichen Weinland herausgebrochen. Am Dienstag wurde der Durchschlag gefeiert. Markus Brupbacher Madeleine Schoder (Fotos)

Der erste Bergmann – in der Hand die Figur der heiligen Barbara – schreitet nach dem Durchschlag ans Tageslicht. Foto: Madeleine Schoder

An der grauen Felswand lehnen drei Alphörner, daneben sitzt eine Frau auf einem Stuhl und wartet auf ihren Einsatz. Ein Mitarbeiter der Baufirma lugt ab und zu durch ein kleines Loch in der Wand – hat er etwa gerade da hineingesprochen? Tatsächlich. Denn hinter dem mit Beton überzogenen Kalkstein warten die Mineure, also die Tunnelbauer, auf ihren Auftritt. Die kleinen Löcher in der Wand dienten vorher dazu, dass Wasser aus dem Fels abfliessen konnte.