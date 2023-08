1. August mit Tieren – Wenn es chlöpft, geht es mit Dina ins Hotel Eigentlich ist das Radisson Blu am Flughafen Zürich ein typisches Hotel für Flughafenreisende. An zwei Tagen im Jahr ist es aber auch bei Hundebesitzerinnen besonders beliebt. Sabrina Bundi

Monique und Quirin Schär verbringen mit ihrer Hundedame Dina den 1. August im Hotel. Foto: Sabina Bobst

Dina hat spitze, dreieckige Ohren, ein weiches, schwarzes Fell, ein weisses Gesicht wie ein Fuchs. Sie ist eine 9 Jahre alte Shiba-Inu-Hundedame, was aus dem Japanischen übersetzt «kleiner Hund» heisst. Entspannt liegt sie am 1.-August-Morgen unter dem Frühstückstisch und schaut in die Lobby des Hotels Radisson Blu am Flughafen Zürich.