Personallage von Pfadi Winterthur – Wenn fast zwei Drittel der Mannschaft fehlen Die grobe Rechnung bei Pfadi sieht in den Tagen vor dem NLA-Match gegen GC Amicitia Zürich so aus: Ein Drittel der Mannschaft verletzt, ein Drittel mit dem Nationalteam weg und ein Drittel im Training. Urs Stanger

Im Testspiel der Schweizer am Dienstag gegen den Bundesligisten HC Erlangen gelangen Pfadi-Kreisläufer Jannic Störchli fünf Tore. Deuring Photography

Vom 8. März bis 5. August konnten die Winterthurer NLA-Handballer nicht das tun, was sie am liebsten machen: einen Match spielen. Es folgten drei der sechs geplanten Vorbereitungsspiele auf die neue Saison. Dann begann am 2. September die Meisterschaft mit dem Heimsieg über den BSV Bern.