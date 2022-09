Derby in der Unihockey-NLA – Wenn Freunde zu Gegnern werden Die Bindungen zwischen dem HC Rychenberg Winterthur und Floorball Thurgau sind nicht gesucht, aber Realität. Im erstmaligen Derby mussten darum auf beiden Seiten einige Spieler ihre Anspannung bändigen. René Bachmann

Timon Merz (rechts) im Dress von Floorball Thurgau trat im ersten NLA-Derby dieser Art gegen seinen ehemaligen Club HC Rychenberg (Noah Püntener) an. Foto: Roger Hofstetter

1436 Zuschauer, die das Geschehen in der Axa-Arena gebannt verfolgten, zwei Fanclubs, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten, zwei Teams, die sich nichts schenkten und Emotionen zeigten, zwei Unparteiische, die des Öfteren für Gesprächsstoff sorgten, und ein Spiel mit 13 Toren, in dem der Favorit den frühen Zeitpunkt in der Saison nicht verleugnen konnte, die Spannung aber aufgrund des stets knappen Spielstandes bis zum Schlusspfiff erhalten blieb. Das erste Derby zwischen dem HC Rychenberg, der 7:6 gewann, und Floorball Thurgau bot beste Unterhaltung und hielt vieles von dem, was im Vorfeld erwartet worden war.