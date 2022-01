Überholen auf der Autobahn – «Wenn ich rechts vorbeifahre, ist mein Puls erhöht» Seit einem Jahr ist rechts vorbeifahren auf der Autobahn erlaubt. Die Neuerung sei noch nicht bei allen angekommen, sagt Fahrlehrer Sandro Ceravolo. Helmut Dworschak

Rechts an einer Kolonne vorbeifahren ist erlaubt. Hier auf einem zur Fahrspur umfunktionierten Pannenstreifen der A1 in Winterthur. Archivfoto: Madeleine Schoder

Unterwegs auf der dreispurigen Autobahn. Der Verkehr ist dicht, aber flüssig. Ich fahre in der mittleren Spur, mit dem Tempo, das ich für die Höchstgeschwindigkeit halte – und werde immer wieder überholt, und zwar links wie rechts. Auf Zürichs Autobahnen wird aggressiv gefahren, das ist bekannt. An diesem Sonntagabend sind die Leute noch ungeduldiger als sonst.

Seit einem Jahr gelten neue Verkehrsregeln. Davon betroffen ist unter anderem, was im Strassenverkehrsgesetz «Rechtsvorbeifahren» genannt wird – im Unterschied zum «Rechtsüberholen». Rechts überholen ist weiterhin verboten: Man darf nicht hinter einem langsameren Fahrzeug rechts ausscheren, überholen und dann wieder in die linke Spur zurück. Das sei ganz klar, sagt Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra). Die Verlockung dazu ist allerdings gross, denn rechts ist meist weniger los als ganz links und in der Mitte. «Bis zu 70 Prozent fahren links», bestätigt Rohrbach.