Analyse Prozess Depp gegen Heard – Wenn Ideologie die Sicht vernebelt Im Verleumdungsprozess deuten zahlreiche Indizien darauf hin, dass die Frau auch den Mann misshandelt hat. Was das für die #MeToo-Bewegung bedeutet. Michèle Binswanger

Vor Gericht: Wer hat hier wen misshandelt? Johnny Depp prozessiert gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Foto: AFP

Es ist ein Spektakel der besonderen Art, das die interessierte Weltöffentlichkeit seit Wochen am Bildschirm kleben lässt. Vordergründig geht es um Verleumdung und üble Nachrede, was sich die beiden Schauspieler gegenseitig vorwerfen. Dies, weil Amber Heard sich seit 2016 als Opfer häuslicher Gewalt ausgibt und darüber 2018 einen Artikel in der «Washington Post» geschrieben hat.