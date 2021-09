Augenschein am Festival Bad Bonn Kilbi – Wenn in Düdingen die Welt untergeht Die Bad Bonn Kilbi ist ihrem Ruf auch dieses Jahr gerecht geworden, das musikalisch gefährlichste Festival des Landes zu sein. Ane Hebeisen

Es gibt diesen Moment an der heurigen Bad Bonn Kilbi, an dem so ziemlich alles darauf hindeutet, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Auf der Bühne blitzt und raucht es wie in einem Feuersturm, vor der Bühne tanzt eine wilde Meute, als wolle sie einen alles verschlingenden Wirbelsturm anzetteln. Aus den Boxen dröhnt nichts, was vordergründig zum Tanzen anregt: Die Beats sind so schnell, dass sie eher einem Surren ähneln, Vibrationen des Ungemütlichen, ein Inferno aus übersteuerten Frequenzen. Zu all dem schreit ein schlecht ausgeleuchteter Sänger, als gelte es, irgendwelche dunklen Mächte zu vertreiben. Derweil schiessen auf dem Gelände meterhohe Flammen aus einer eigentlich zum Wärmen des Publikums gedachten Feuerskulptur in den Nachthimmel.