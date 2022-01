Spielplatzbauer aus Dägerlen – «Wenn Kinder spielen, lernen sie fürs Leben» Claudia und Thomas Achermann aus Dägerlen bauen seit rund zehn Jahren naturnahe Spielplätze. Sie wissen, was einen guten Spielplatz ausmacht. Fabienne Grimm

Mit ihren naturnahen Spielplätzen aus Holz wollen Claudia und Thomas Achermann Kinder zum Spielen motivieren. Foto: Madeleine Schoder

Eine Rutschbahn montieren, und schon kann der Spass auf dem Spielplatz beginnen? Wer denkt, dass der Spielplatzbau so einfach ist, der täuscht sich – zumindest wenn es nach Thomas und Claudia Achermann geht. In der Werkstatt ihrer Firma Spielgarten GmbH in Dägerlen planen und bauen die beiden gemeinsam mit ihrem Team naturnahe Spielplätze aus Holz für Städte, Gemeinden und Wohnbaugenossenschaften in der Region.

Dass er einmal selbst ganze Spielplätze herstellen und planen würde, hätte Thomas Achermann bei der Gründung der Spielgarten GmbH 2011 nicht gedacht. Der gelernte Landschaftsgärtner und Bauführer hatte sich damals auf Sicherheitskontrollen und Bauleitungen von Spielplätzen spezialisiert. «Bei den Kontrollen sind mir oft Kleinigkeiten aufgefallen, die ersetzt werden mussten.»