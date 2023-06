Kolumne Kulturperle – Wenn Klassik und Hip-Hop fusionieren Das Musikkollegium und die Hip-Hop-Band Einshoch6 machen am Samstag in der Reithalle Klassik zum Event. Helmut Dworschak

Es ist, als befände man sich in einem amerikanischen Gospel-Gottesdienst. Alles ist in Bewegung. Die Posaunen schwenken nach links und nach rechts, die Violinen trippeln auf und ab und am vorderen Bühnenrand kniet ein Keyboarder in der Pose des enthusiastischen Rockgitarristen: Die deutsche Hip-Hop-Band Einshoch6 bringt Schwung in jedes Sinfonieorchester. Damit soll der meditative Charakter klassischer Musik aufgebrochen werden.

Seit 2015 sind die Rapper mit ihrem Format «Die Stadt springt» unterwegs. Das Ziel: Der physische und psychische Ausnahmezustand, bekannt unter dem Namen Ekstase. Ob das auch in Winterthur funktioniert, kann man am Samstagabend in der Reithalle testen. Dort spielt das Musikkollegium zusammen mit der Münchner Band unter anderem Musik von Georges Bizet, Hector Berlioz sowie Eigenkompositionen von Einshoch6. Die Leitung hat der 1987 geborene Münchner Dirigent Gregor A. Mayrhofer. Im Anschluss legt DJ Steven Riederer den Sound für die Saisonschlussparty auf.

Der Auftritt ist der erste Teil des Schlussbouquets zum Saisonende, an dem das Musikkollegium wie jedes Jahr das Stadthaus verlässt und die Annäherung an ein Publikum sucht, das dem klassischen Konzertsaal eher fernbleibt.

Coachs für den Nachwuchs

Im zweiten Teil spielt das Musikkollegium am Sonntagabend zusammen mit dem Winterthurer Jugend-Sinfonie-Orchester Highlights aus den drei Orchestersuiten «Romeo und Julia» von Sergei Prokofjew. Hier hat Philippe Béran die Leitung. Das Besondere daran: Die erfahrenen Musikerinnen und Musiker des Musikkollegiums spielen Seite an Seite mit dem Nachwuchs, der in mehreren Proben von ihnen gecoacht wurde. Dabei haben sie intensiv am Klang gearbeitet, damit das Ergebnis nun auf der grossen Bühne demonstriert werden kann.

Im Rahmenprogramm am Sonntagnachmittag liest die Berner Popmusikerin Jaël Malli aus ihrem Kinderbuch «Sensibeli» und singt, begleitet vom Winterthurer Allroundmusiker Dominik Schreiber, Lieder vom gleichnamigen Album, das 2021 erschien: Es sind innige und einfühlsame Lieder, in denen auch die stilleren Seiten der Kindheit zum Zuge kommen (für Kinder von 3 bis 6 Jahren). Danach gibt es Impro-Theater mit Martina Schütze und Sven Stickling (ab 7 Jahren).

