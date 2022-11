Angebot in Winterthur – Wenn Musik den Nebel im Kopf lichtet Die Musikschule Prova bietet neu Lektionen für demente Menschen an. Der Besuch einer solchen Stunde zeigt: Der Weg zur Konzentration ist harzig, doch das Musizieren kann die Patienten beruhigen und beglücken. Deborah von Wartburg

Ueli Keller hat Demenz. In der Cellostunde soll er eine Pause von der ständigen Orientierungslosigkeit bekommen. Foto: Madeleine Schoder

Ueli Keller schaut fragend auf das Cello vor sich und den Bogen in seiner Hand. Dann fällt sein Blick auf den Papierkorb in der Nähe und er klopft mit dem Bogen darauf. «Ist das noch leer?» Seine Frau Bea Keller sitzt hinter ihm. Sie antwortet: «Ja, den habe ich vorher geleert.» Die Musikerin und Mediatorin Hanna Werner-Helfenstein stimmt auf ihrer Bratsche eine Melodie an. Ueli Keller schaut hoch und klopft mit dem Cellobogen auf dem Papierkorb den Rhythmus mit.