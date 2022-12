Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Wenn nur die Konkurrenz grosszügiger ist Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Hat endlich wieder gute Nachrichten für CS-Mitarbeitende: Schweiz-Chef André Helfenstein. Foto: PD

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Credit Suisse in der Schweiz haben es nicht leicht. Der Grossumbau der Bank sorgt für Verunsicherung, rund 500 Jobs sind schon dieses Jahr verschwunden. Doch die Bank unter der Führung von Schweiz-­Chef André Helfenstein kann dem Personal vor Weihnachten auch gute Nachrichten überbringen: Für das Jahr 2023 wird die Lohnsumme um 1,75 Prozent steigen. Das Geld ist für individuelle und leistungsbezogene Salärerhöhungen vorgesehen, heisst es. Beim Bankenpersonalverband kommt das gut an. Denn so zeige sich, dass die Bank bei den rentablen Unternehmensteilen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Signale gebe. Kleiner Wermutstropfen. Die rentable Konkurrenz ist etwas grosszügiger: bei der UBS steigt die Lohnsumme per März um 2,25 Prozent.