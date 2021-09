Kohlebergwerke Elgg – Wenn plötzlich alles anders aussieht als auf dem Plan Oliver Hoefling untersucht die ehemaligen Kohlebergwerke in Elgg. Er begab sich auf riskante Expeditionen – und stellte dabei fest, dass viele der vorhandenen Stollenpläne falsch sind. Leon Zimmermann

Oliver Hoefling auf einer Expedition im ehemaligen Kohlebergwerk im Birmenstall. Foto: PD

Abgesehen von einer kleinen Lichtkugel ist es dunkel. Die Kamera schwenkt wild in der Gegend umher. Zu hören sind nebst plätscherndem Wasser vor allem laute Atemgeräusche. «Da hinten kommt Sandstein», sagt der Mann hinter der Kamera. Etwas später bleibt er vor einem Geröllhaufen stehen. «Wie ist denn diese Platte hier runtergekommen?», fragt er sich.

Das Video hat Oliver Hoefling aufgenommen. Der 32-Jährige lebt in Sirnach (TG) und arbeitet normalerweise als Maschinist. In seiner Freizeit erforscht er die ehemaligen Kohlebergwerke in Elgg.