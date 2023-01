«Mein Mann ist dement» – Wenn plötzlich nichts mehr zurückkommt Vor fünf Jahren erkrankte Elsa Stuckis Mann an Demenz. Seither nimmt sie Abschied. Eine Liebesgeschichte. Fabienne Grimm

Als Elsa Stuckis Mann Heinz vor fünf Jahren an Demenz erkrankt, hofft sie noch, dass sie die Krankheit aufhalten können. Foto: Fabienne Grimm

«Ich weiss nicht, wo Seen liegt», sagt Heinz Stucki (Name geändert). Die Worte des 80-Jährigen irritieren seine Frau Elsa Stucki (Name geändert). Wie kann er das nicht wissen? Immerhin liegt der Winterthurer Stadtteil nur rund fünf Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Als junger Mann hat Heinz in Seen geturnt. Hier stimmt etwas nicht, denkt Elsa.