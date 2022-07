Seelenmusik in Montreux – Wenn Schmerz zu Glück wird Soul ist heuer am Jazzfestival ein Schwerpunktthema. Zu bewundern war beispielsweise die Lieblingsband von Kamala Harris. Und es wurde gar die Existenz einer höheren Macht belegt. Ane Hebeisen

Unerklärliche Sehnsucht nach dem Traurigsein: Lady Blackbird gibt in Montreux ein denkwürdiges Konzert. Foto: Emilien Itim

Es gibt im Buch «31 Songs» von Nick Hornby ein Kapitel, in dem der Autor anhand eines Musikstückes die Existenz von Gott nachzuweisen sucht. Dabei beschreibt er dieses seltene Phänomen, wenn ein Song auf wundersame Weise über seine Chemie hinauswächst, zu etwas arriviert, was mehr ist als bloss die Summe all seiner Töne – zu etwas Göttlichem eben. Hornby hat das schön beschrieben, nur hat er den falschen Anlass dafür ausgewählt.