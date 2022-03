HopeForUkraine – Wenn Selenskis Übersetzerin zu weinen beginnt

Komiker Emil fordert von der Regierung Engagement für ukrainische Flüchtende

Komiker Emil hat sich auf Twitter zum Ukraine-Konflikt geäussert. In einem offiziellen Schreiben fordern er und seine Partnerin Niccel Steinberger die Schweizer Regierung dazu auf, einen Sonderzug in die Ukraine zu schicken und Flüchtende in die Schweiz zu holen.

Dort heisst es auch «Ich, Emil, bin ein Zeitzeuge des zweiten Weltkriegs und weiss, dass so etwas funktionieren und etwas Leid mindern kann.»

Schweizer, die bereit seien, Müttern und Kindern eine Unterkunft anzubieten, sollten sich schriftlich beim eidgenössischen Polizei- und Militärdepartement melden, heisst es weiter. «Wir vermuten, dass Sie mit Gesuchen von Hilfsbereiten überhäuft werden.»