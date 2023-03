Zürcher Kantonsrat zum Unispital – Wenn SP und Grüne plötzlich die SVP in höchsten Tönen loben Will das Unispital eine Einheit auslagern, soll das Volk mitreden. Dass dieser Passus ins Gesetz kommt, ist Resultat eines Polit-Krimis. Der Ärger bei der FDP und den Mitteparteien ist gross. Pascal Unternährer

Ein revidiertes Gesetz soll wieder Ruhe ins Zürcher Universitätsspital bringen, das 2020 von diversen Skandalen durchgeschüttelt wurde. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Zwei Szenen aus dem Kantonsparlament illustrieren die Stimmung in der Debatte an diesem Montag ziemlich gut. Die erste Szene: «Ich kann es fast nicht besser sagen als Lorenz Habicher», sagt Andreas Daurù (SP). Kurz darauf toppt Florian Heer (Grüne) das Lob: «Lorenz Habicher hat es besser gesagt, als ich es gekonnt hätte, deshalb kürze ich mein vorbereitetes Votum ab.» Was man wissen muss: Lorenz Habicher ist der Sprecher der SVP. Normalerweise teilt er gegen links aus, und so hallt es jeweils zurück. Nicht so an diesem Morgen.