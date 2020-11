US-Wahlen – «Wenn Trump könnte, würde er einen Krieg anfangen» Was bedeuten die US-Wahlen für Landsleute in Winterthur? Eine Amerikanerin und ein Amerikaner erzählen. Deborah Stoffel

Renée Rousseau ist Sängerin, lebt in Winterthur und ist als US-Amerikanerin bei den aktuellen Wahlen mit Herz und Seele dabei.

Renée Rousseau nimmt gerade die Muffins aus dem Ofen. Vorbereitungen für Dienstagabend, wenn ein paar Freunde vorbeikommen, um gemeinsam die Wahlen zu verfolgen. Die Sängerin lebt in Winterthur, aber im Moment sind ihre Gedanken voll bei ihrem Geburtsort, den USA. Um den demokratischen Kandidaten Joe Biden macht sie sich keine Sorgen: «Wenn Florida und Pennsylvania Biden wählen, dann hat Trump keine Chance mehr. Wenn dann auch noch Arizona blau würde, wäre das die Kirsche auf der Torte – aber bitte mit Sahne!», sagt Rousseau und lacht.

Weniger zuversichtlich ist Rousseau, was den Senat betrifft. Die Demokraten müssten da eine Mehrheit haben, sagt sie. «Falls Biden mit einem republikanischen Senat regieren muss, kann er nichts bewegen.»

Rousseau teilt die aktuelle Einschätzung, dass die Stimmung in den USA hochexplosiv ist. «Die Trumpers werden alles tun, um so viel wie möglich zu zerstören. Ich denke, wenn Trump könnte, würde er einen Krieg anfangen.» Aber zum Glück könne er das nicht ohne Kongress.

Rousseau sagt, es sei klar das Kalkül Trumps, so viel Unruhe zu verbreiten wie möglich. Damit sich Joe Biden, wenn er gewinnt, zuerst um die Unruhen und im schlimmsten Fall einen Bürgerkrieg kümmern muss. «Trump macht keinen Sinn für mich: Wer sonst zieht in Betracht, das eigene Land zu zerstören, nur weil er nicht gewonnen hat?»

Die Warschscheinlichkeit, dass die Wahlen in einen Bürgerkrieg ausarten, schätzt Rousseau mit 50 Prozent ein. Wenn, dann würde dieser vom Supreme Court provoziert, der Stimmen für ungültig erklären und damit das Wahlresultat umstossen könnte. «Die werden das versuchen, einen Versuchsballon starten und schauen, wie die Leute reagieren.» Falls die Leute klar Biden wählen und der Supreme Court dennoch die Wahl in Zweifel zieht, sieht Rousseau rot. «Die Leute sind so unter Druck wegen Covid, sie können und wollen nicht noch einen Schlag hinnehmen. Dann wird es einen Aufschrei geben, wie es ihn sei 1960 nicht mehr gegeben hat.»

Rousseau erhofft sich, dass das Land zur Ruhe kommt, dass das Wahlresultat akzeptiert wird und dann wieder jede und jeder ihre und seine Meinung sagen darf, ohne sein Leben zu riskieren. «Mit Trump haben die US-Amerikaner ihre Meinungsäusserungsfreiheit verloren.»

Lawrence Wood ist US-Bürger und leitet die Swiss International School in Winterthur.

Eine positivere Sicht auf die Wahlen hat Lawrence Wood, Leiter der Swiss International School in Winterthur und ebenfalls US-Bürger. Es sei schwierig, eine Prognose für den Ausgang der Wahl zu machen, sagt er. «Letztes Mal haben sich die Medien die Finger verbrannt – ist es dieses Mal wieder so, oder sind sie extra vorsichtig?» Nach dreissig Jahren im Ausland sei es schwierig, eine Prognose abzugeben. Er besuche zwar regelmässig seine Familie in Chicago und Arizona. Was ihm dort als Aussenstehender auffalle, sei, dass alle, egal mit welcher politischen Meinung, miteinander klarkommen. «Deshalb bin ich optimistisch, dass, egal wie die Wahl ausgeht, die Leute schon irgendwie zusammenkommen und einen gemeinsamen Weg finden.» Klar, habe er eine Präferenz, aber es gehe ihm primär darum, dass es wieder ein friedliches Nebeneinander gibt.

Was das juristische Hickhack angeht und die Zweifel an einer fairen Wahl, sagt Wood, das habe sich tatsächlich geändert, die Gerichte seien politisch geworden. «Früher waren die Bundesgerichte, insbesondere der Supreme Court, apolitisch, neutral.»

Was die Akzeptanz des Wahlresultats angeht, hofft Wood, dass es eindeutig ausfällt. Sonst sei es von beiden Kandidaten möglich, dass sie es nicht akzeptierten, sagt er. «Nicht nur Trump, auch Biden ist unter Druck von seinen Wählern, die unbedingt eine Veränderung wollen. Die Leute werden darauf bestehen, dass gestritten wird.»

Allgemein hofft Wood, dass nach den Wahlen wieder politische Themen in den Vordergrund rücken. Gerade wenn man in der Schweiz lebe, wo die Politik sehr sachbezogen ablaufe und das Kollegialitätsprinzip hochgehalten werde, falle ihm auf, dass das in den USA in den letzten Jahren verschwunden sei. «Die Politik muss wieder auf den Boden kommen und lernen, konstruktiv Meinungen auszutauschen und Kompromisse zu schliessen.» Leute, die mit Waffen herumlaufen und Fensterscheiben einwerfen, seien kleine Minderheiten und nicht repräsentativ.