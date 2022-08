Zuricrit im Kreis 4 – Wenn Velohipster ein Sportspektakel organisieren Erstmals fanden die Zuricrit- Macher die Zeit, ihre Fixie-Rennen als echt lokales Rennen umzusetzen. Vom Shirt bis zum Catering kommt alles aus Zürich – und nur eine einzige Lieferung per Lastwagen. Emil Bischofberger

Ohne Bremsen, ohne Gangschaltung: Fixie-Rennen bedeuten ziemlich viel Spektakel. Foto: Urs Jaudas

Den Anfang machten die Zuricrit-Gründer, zwei veloverrückte Studenten, vor vier Jahren husch, husch in Schlieren. Für eine Bewilligung ihres Velorennens in der Stadt Zürich reichte es 2018 nicht mehr, also setzten sie ihre Idee auf einem privaten Areal an der Stadtgrenze in die Tat um.