Italiens Green Pass massiv ausgeweitet – Wer arbeiten will, braucht das Zertifikat Die Zertifikatspflicht wird Mitte Oktober auf die gesamte Arbeitswelt ausgeweitet, egal ob Angestellte, Selbstständige oder Beamte. Betroffen sind 18 Millionen Menschen. Oliver Meiler aus Rom

Für Ungeimpfte wird es in Italien ab dem 15. Oktober schwierig, auch bei der Arbeit: Impfzentrum in Rom. Foto: Riccardo Antimiani (EPA)

In Italien ist bald nichts mehr möglich ohne Green Pass: kein Vergnügen, keine Reise, auch das Arbeiten nicht. Die italienische Regierung weitet die Zertifikatspflicht per 15. Oktober auf die gesamte Arbeitswelt aus, das heisst auf alle Angestellten und Selbstständigen in der Privatwirtschaft sowie auf die Beamten in öffentlichen Ämtern. 18 Millionen Menschen. Es ist deshalb nun von einem «Super Green Pass» die Rede. Die Italiener sind überzeugt, dass mittlerweile kein Land in Europa so weit geht mit dem Zertifikat wie ihres. Emilio Giannelli, der Karikaturist des «Corriere della Sera», zeichnete für die erste Seite der Zeitung eine italienische Trikolore – im mittleren, weissen Streifen einen QR-Code, dazu die Überschrift: «Nationale Einheit».