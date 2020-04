Coronavirus in den Altersheimen – Wer ausbüxt, bekommt eine GPS-Uhr In den letzten Wochen haben die fünf städtischen Alterszentren das strenge Schutzregime weiter verschärft. Trotz Sicherheitsdienst, Sperrbändern und Co. infizierten sich zwei Bewohner mit dem Coronavirus. Delia Bachmann

Der Sicherheitsmann, der das Alterszentrum Neumarkt bei der Durchsetzung des Besuchsverbots unterstützt, wollte nicht aufs Bild. Foto: Enzo Lopardo

Erst durften die Enkel nicht mehr zu Besuch kommen. Dann plötzlich gar niemand mehr. Am Freitag dem 13. März verhängte der Bund ein allgemeines Besuchsverbot für Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime. Dabei blieb es aber nicht. Allein in den städtischen Alterszentren in Winterthur sei das Schutzregime innerhalb von acht Tagen drei Mal verschärft worden: «Jedes Mal, wenn wir einen Brief rausliessen, kam eine neue Weisung rein», resümiert Nicolas Galladé, Sozialvorsteher und SP-Stadtrat.