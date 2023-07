Aufgefallen beim Saisonstart – Wer beim FC Winterthur überzeugte und warum Ballet spielen durfte Der FC Winterthur spielte zum Saisonstart nur 0:0. Er hätte die Partie auch gewinnen können. Diese Punkte gaben zu reden. Gregory von Ballmoos

Basil Stillhart grätscht gegen Pius Dorn: Der Winterthurer überzeugte bei seinem ersten Auftritt. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Der Rückkehrer

Luca Zuffi spielte zum ersten Mal seit über elf Jahren für den FC Winterthur auf der Schützenwiese. Bei seinem letzten Auftritt, einem 2:1-Sieg gegen den FC Biel, gab es die Gegentribüne noch nicht und der FCW spielte natürlich noch in der Challenge League. Weil Granit Lekaj nicht im Aufgebot war und Roman Buess sowie Remo Arnold nur auf der Ersatzbank sassen, führte Zuffi den FCW gar als Captain aufs Feld. «Es macht extrem Spass, so zu spielen», sagte der Rückkehrer nach dem Spiel.

Der vermeintlich Gesperrte

Weniger Spass hatten die Luzerner und sie fühlten sich betrogen. «Aus unserer Sicht müssten wir den Match 3:0 gewinnen», sagte FC Luzern-Trainer Mario Frick. Nach seinen Interpretationen hätte Samuel Ballet gesperrt gehört. Der Winterthurer sah bekanntlich beim letzten Test gegen Villarreal B die Rote Karte nach einer Rudelbildung. Eine Rote Karte in einem Testspiel zieht aber keine automatische Sperre nach sich, auch wenn es möglich ist. Das wissen sie in Luzern spätestens seit ihrem Testspiel im Winter gegen Bellinzona. Damals wurde Denis Simani nach einer Tätlichkeit gleich für vier Spiele gesperrt.

Nicht so der Winterthurer Ballet. Zwar steht im System der Liga, dass der Offensivspieler für drei Spiele suspendiert ist, doch der FCW habe eine schriftliche Bestätigung der Liga, dass Ballet spielen dürfe. Diese traf dem Vernehmen nach am Donnerstag auf der Schützenwiese ein. Das Verfahren ist jedoch nicht abgeschlossen, Ballet könnte noch gesperrt werden.

Die Überlegenheit

Der FC Winterthur war besser. Das belegen auch die Statistiken. 21 Torschüsse weist diese für den FCW aus, lediglich 11 für die Luzerner. Und der FCW hatte nicht nur mehr, sondern auch die besseren Chancen. FC Luzern-Goalie Pascal Loretz musste gleich mehrfach glänzen. Trotz des fehlenden Tors sagte FCW-Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel: «Wichtig ist, dass wir Chancen hatten. Wir bekamen die Bestätigung aus der Vorbereitung.» Dort erzielte der FCW zwar 22 Tore, doch die Gegner in den fünf Tests waren alle deutlich weniger stark einzuschätzen als der FC Luzern.

Die Neuen

Die ungewohnte Winterthurer Dominanz hatte auch mit den Neuen zu tun. Mit Aldin Turkes, Luca Zuffi, Alexandre Jankewitz, Basil Stillhart und Silvan Sidler standen gleich fünf davon in der Startaufstellung. Vom Aufstiegsteam waren nur noch Ballet und Souleymane Diaby mit dabei.

Der FCW befindet sich offensichtlich in einem Umbruch, dieser zeigt sich auch in der Spielanlage. So dominant wie gegen Luzern trat der FCW bislang in der Super League noch nie auf. Zudem ist er auf einmal gefährlich bei Standards. Auch das kann teilweise auf die Neuen zurückgeführt werden. Luca Zuffi kann die Bälle gefährlich zur Mitte schlagen. Zum Beispiel zu Basil Stillhart. Der Innenverteidiger kam trotz nur 177 Zentimeter Körpergrösse zu mehreren guten Kopfballchancen. Einer landet an der Latte, eine Kopfballverlängerung brachte Roman Buess aus nächster Nähe nicht über die Linie.

