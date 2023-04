Kolumne Landluft – Wer den Nachbarn nicht mag, der hats schwierig Lärm und Bauprojekte sind zwei der verbreitetsten Gründe für Nachbarschaftsstreit. Das zeigt ein Blick ins «Landbote»-Archiv. Nicole Döbeli

Ob die Kühe Streit hatten, bevor sie die Landluft davongewindet hat? Illustration: Ruedi Widmer

Wie du mir, so ich dir. So lässt sich die Geschichte um die Modelleisenbahn in einem Weinländer Ort zusammenfassen, welche die Schlagzeilen im In- und sogar Ausland bevölkert hat. Ein neues oder einzigartiges Phänomen ist das Geschehene überhaupt nicht. Und wahrscheinlich ist es auch gerade die bekannte Dynamik, die das grosse Echo zur Folge hatte.

Auf der Redaktion wurden sofort ähnliche Vorfälle aus der Familie oder dem Bekanntenkreis geteilt. Etwa die Nachbarn, die das Näherbaurecht für ein Haus nicht geben wollten und deshalb ihren Gartenschuppen abreissen mussten. Denn dieser stand zu nahe an der Grenze, was ihnen der Nachbar nach der Ablehnung natürlich nicht mehr gönnen wollte.

Oder der Sohn einer Familie, die mit ihren Nachbarn wegen Lärms im Zwist lag. Und der sich eines Nachmittags prompt auf dem Polizeiposten wiederfand, weil er mit einem Luftgewehr auf den Güggel des Nachbarn geschossen haben soll. Ein absolut unwahrer Vorwurf, beteuert er.

Lärm und Bauprojekte: Zwei der verbreitetsten Gründe für Nachbarschaftsstreit. Das zeigt auch ein Blick ins Zeitungsarchiv. 2018 rückte eine Polizeipatrouille nach Wülflingen aus, nachdem dort ein Nachbar seine Nachbarin wegen Lärms geohrfeigt hatte. 2017 musste ein Gericht in einem Streit urteilen, der seit sagenhaften 40 Jahren andauert. Zwei Nachbarn können sich nicht über die Gestaltung einer Böschung zwischen ihren Grundstücken einigen. Mittlerweile streitet bereits die zweite Generation.

2015 musste der Gemeinderat Feuerthalen einen Alphornbläser auffordern, nicht mehr in seinem Schrebergarten zu musizieren. Nachbarn hatten sich wiederholt massiv beschwert. Am Ende die Frage: Recht haben ist zwar schön, aber ist ein gutes Verhältnis mit seinen Nachbarn nicht vielleicht noch schöner?

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

