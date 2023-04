Wie viele Menschen erträgt unser Land? Die Aussicht auf die «9-Millionen-Schweiz» befeuert die Zuwanderungsdebatte. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Ob alt oder jung, ob in der Stadt oder auf dem Land, in allen Landesteilen, in allen Alters- und Einkommensgruppen: Überwiegende bis erdrückende Mehrheiten wollen die Zuwanderung drosseln. Sogar unter den Zugewanderten und Secondos ohne Schweizer Pass will mehr als die Hälfte die Einwanderung kontingentieren. Das zeigt eine neue, umfassende und repräsentative Umfrage.