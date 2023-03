Ferdinand Ludwig entwirft Bauwerke der Zukunft, in denen Weiden und Platanen mit Stahl und Beton verschmelzen. Der Münchner Professor über grüne Häuser und Städte, die der Erderwärmung trotzen.

Herr Ludwig, leben Sie in einem Haus aus Bäumen?

Nein, ich wohne ganz klassisch, in einer Stadtwohnung in München. Natürlich träume ich davon, in einem lebenden Haus zu wohnen. Aber derzeit ist es nicht Realität.